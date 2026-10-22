В Луцке прощаются с погибшим защитником и бывшим футболистом сборной Романом Максимюком

В Луцке проходят мероприятия, посвященные прощанию с бывшим игроком «Динамо», «Волыни» и сборной Украины Романом Максимюком, который погиб, защищая страну от российских оккупантов.

22 октября траурный кортеж прибыл на луцкий стадион «Авангард», а 23 октября в кафедральном соборе Святой Троицы состоится погребальная служба. Воина похоронят в секторе почетных захоронений в поселке Гаразджа. Более года военнослужащий считался пропавшим без вести, пока его гибель не подтвердила ДНК-экспертиза.

Источник: Луцкий городской совет.

Максимюк вступил в ряды ВСУ осенью 2022 года. Он служил в мобильной огневой группе, занимавшейся уничтожением вражеских воздушных целей. Сначала его подразделение защищало Луцк от воздушного террора врага. Впоследствии Романа перевели в Харьковскую область. Затем он воевал непосредственно на фронте, где пропал без вести в январе 2025 года, выполняя боевое задание на Покровском направлении.

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