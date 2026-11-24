На стадионе «Авангард» в Луцке состоялся благотворительный матч в честь украинского футболиста и военнослужащего Романа Максимюка, погибшего в Донецкой области. В ходе мероприятия для пограничников собрали 200 тысяч гривен.

Об этом сообщили в 6-м Волынском пограничном отряде.

Роман Максимюк выступал за украинские футбольные клубы и национальную сборную. В 2022 году он вступил в Вооруженные силы Украины, а в январе 2025-го погиб при выполнении боевого задания в Донецкой области.

Почтить память защитника пришли его родные, сослуживцы, болельщики, представители власти, общественности и военные. Мероприятие также было приурочено к 21-й годовщине гипермаркета «Там Там», который поддерживает пограничников.

На футбольном поле встретились команды «Там Там» и «Рух Медиа Тим». Матч завершился со счётом 4:4. Во время перерывов организовали благотворительный аукцион, на котором разыгрывали вещи от известных футболистов, продукцию гипермаркета и трофеи пограничников.

Собранные 200 тысяч гривен будут направлены на нужды военнослужащих пограничной комендатуры быстрого реагирования Волынского пограничного отряда.

В тот же день состоялся товарищеский матч между командой Волынского пограничного отряда и сборной Восточного регионального управления Госпогранслужбы. Поединок завершился ничьей 2:2.

Источник: 6-й Волынский пограничный отряд

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