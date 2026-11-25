В Луцке утром 20 ноября обнаружили тело 52-летнего Эдуарда Стоева — бывшего заместителя председателя Волынской областной государственной администрации и руководителя аграрной компании «Эридон». Правоохранительные органы выясняют обстоятельства его смерти.

Тело мужчины нашли около шести часов утра. По предварительной информации, Стоев мог покончить с собой, нанеся себе ножевые ранения. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу.

По словам жены погибшего, в последнее время у мужа возникали проблемы на работе. Правоохранители проверяют, могли ли эти обстоятельства быть связаны с его смертью.

Окончательную причину и обстоятельства гибели Эдуарда Стоева должны установить по результатам экспертиз и проверки.

В 2002–2004 годах Эдуард Стоев занимал должность первого заместителя мэра Ковеля.

В 2006–2007 годах работал помощником-консультантом народного депутата от Партии регионов Григория Смитюха.

В мае 2010 года Стоева назначили заместителем председателя Волынской областной государственной администрации Бориса Климчука. На этой должности он работал до 2014 года.

Стоев был членом Партии регионов, однако после Революции достоинства заявил о выходе из этой политической силы.

После завершения работы в областной администрации он продолжил деятельность в бизнесе. В последнее время Эдуард Стоев занимал руководящую должность в аграрной компании «Эридон».

Об этом сообщает репортаж местного телеканала «Конкурент».

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