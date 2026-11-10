Во Львове мужчина одолжил у знакомого машину на день и продал её за 5500 долларов

Во Львове 36-летний мужчина одолжил у знакомого автомобиль Ford Fusion на один день, после чего отказался его возвращать и выставил на продажу. Обвиняемый разместил объявление на специализированном сайте и через несколько дней продал чужое транспортное средство.

Об этом сообщает издание «Главком» со ссылкой на Львовскую областную прокуратуру. После обращения потерпевшего в полицию правоохранители установили местонахождение злоумышленника, которым оказался ранее осужденный за злоупотребление влиянием местный житель.

В настоящее время фигуранту сообщено о подозрении в незаконном завладении транспортным средством, а досудебное расследование продолжается.

Источник: Львовская областная прокуратура.

В Ивано-Франковске правоохранители задержали 23-летнюю жительницу Тысменицкой общины, которая в состоянии алкогольного опьянения угнала микроавтобус Mercedes-Benz 311 CDI и врезалась на нем в дерево.

В Тульчинском районе полиция задержала мужчину, который за одну ночь угнал два автомобиля и попал на них в дорожно-транспортные происшествия. В настоящее время решается вопрос о предъявлении ему подозрения.

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