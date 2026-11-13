Во Львове мужчина выбросил двух кошек с балкона: ему грозит до 8 лет тюрьмы

Во Львове правоохранители объявили подозрение 38-летнему местному жителю, который выбросил двух кошек с балкона третьего этажа жилого комплекса «Семицвит». Обе животные выжили и сейчас находятся под наблюдением ветеринаров. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Инцидент произошел вечером 9 ноября в жилом комплексе «Семицвит» на ул. Шевченко, 60 во Львове. Как предварительно установили правоохранители, во время бытового конфликта 38-летний львовянин выбросил двух кошек с третьего этажа. Животных забрали патрульные и доставили в ветеринарную клинику.

Сначала полиция возбудила уголовное дело по ч. 1 ст. 299 УК (жестокое обращение с животными). Теперь следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 3 этой статьи. Санкция статьи предусматривает от пяти до восьми лет лишения свободы с конфискацией животного. Досудебное расследование продолжается.

Мужчина, выбросивший кошек, — 38-летний предприниматель Демелько Любомир Юрьевич. Согласно аналитической системе YouControl, он зарегистрирован как индивидуальный предприниматель с основным видом деятельности «Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах».

Об этом 13 ноября сообщили в полиции Львовской области.

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