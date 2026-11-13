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Новости Украина

Во Львове таможенники передали в музей окаменелость морской рептилии возрастом около 230 миллионов лет

UA NEWS 13 Ноября 2026 11:23
Во Львове таможенники передали в музей окаменелость морской рептилии возрастом около 230 миллионов лет

Львовская таможня передала на временное хранение в Государственный естествоведческий музей Национальной академии наук Украины окаменелую плиту с отпечатком полного скелета древней морской рептилии. Ее возраст оценивается примерно в 230 миллионов лет.

По результатам специализированного исследования установлено, что находка относится к роду кейхозавров (Keichousaurus) — вымерших морских рептилий, обитавших на Земле примерно 240–230 миллионов лет назад, в триасовом периоде.

Эксперты подтвердили, что переданный образец является подлинной окаменелостью, а не копией. Он обладает высокой культурной, научной и коллекционной ценностью.

По морфологическим признакам и особенностям сохранности специалисты предполагают, что находка происходит из провинции Гуйчжоу в Китае.

По экспертной оценке, ориентировочная рыночная стоимость подлинных окаменелостей небольших триасовых морских рептилий китайского происхождения может составлять от 1 000 до 5 000 долларов США.

Отныне уникальный образец будет находиться на временном хранении в Государственном музее естествознания во Львове. Там его смогут изучать ученые.

 
 
 
 

Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины. 

Ранее президент Украины Владимир Зеленский присвоил Львовскому историческому музею статус национального. Соответствующий указ № 1103/2026 глава государства подписал 9 ноября.

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