Во вторник, 17 ноября, в Франковском районном суде Львова состоялось очередное заседание по делу об убийстве бывшего председателя Верховной Рады и народного депутата Андрея Парубия. В ходе слушания продолжилось изучение доказательств.

На предыдущем заседании, состоявшемся 20 октября, обвиняемому Михаилу Сцельникову продлили меру пресечения. Он останется под стражей без права освобождения под залог.

Андрея Парубия убили 30 августа 2025 года во Львове на улице Ефремова. На момент гибели он был действующим народным депутатом от партии «Европейская Солидарность», ранее занимал должность председателя Верховной Рады.

Неизвестный мужчина открыл огонь по Парубию. От полученных огнестрельных ранений народный депутат скончался на месте.

По информации источников Суспильного, нападавший был одет как курьер службы доставки и передвигался на электровелосипеде.

Мужчина подошел к Андрею Парубию и произвел около восьми выстрелов, после чего покинул место преступления.

Об этом сообщает Суспильне.

Напомним, в Франковском районном суде Львова в среду, 30 сентября, завершили допрос Михаила Сцельникова, которого обвиняют в убийстве Андрея Парубия.

Франковский районный суд Львова продлил меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога Михаилу Сцельникову, которого обвиняют в убийстве Андрея Парубия.

Президент Владимир Зеленский посмертно наградил орденом Богдана Хмельницкого III степени младшего сержанта Михаила-Виктора Сцельникова с позывным «Лемберг», который защищал Бахмут в составе 93-й бригады «Холодный Яр».

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