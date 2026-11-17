19 августа около 15:00 на улице Гетмана Мазепы во Львове 36-летний местный житель сорвал с шеи 58-летней женщины золотую цепочку с кулоном.

Во время ограбления потерпевшая упала на тротуар и сломала предплечье.

Правоохранители установили личность подозреваемого с помощью камер видеонаблюдения системы «Безопасная Львовщина» и задержали его.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен в суд. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы.

Источник: Полиция Львовской области.

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