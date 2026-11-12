Во Львове будут судить женщину за мошенничество по схеме «Ваш ребенок попал в ДТП»

Прокуроры Галицкой окружной прокуратуры города Львова направили в суд обвинительный акт в отношении 40-летней женщины, которую обвиняют в хищении сбережений 70-летней львовянки путем мошенничества.

По данным следствия, 1 сентября 2026 года потерпевшей позвонила неизвестная особа и, выдавая себя за ее дочь, сообщила о якобы попавшем в ДТП и необходимости срочной операции стоимостью 12 000 долларов США.

Испуганная пенсионерка собрала все свои сбережения — 10 550 долларов США и 600 евро, что в эквиваленте составляет более 500 тыс. грн, и передала их через водителя такси, который не знал о преступной схеме и отдал деньги обвиняемой на улице Городницкой во Львове. Только после звонка сыну женщина узнала, что с её дочерью всё в порядке, и обратилась в полицию.

Правоохранители задержали фигурантку через несколько дней в Луцке в порядке ст. 208 УПК Украины; установлено, что она также является подозреваемой в аналогичных эпизодах в Луцке и Сумах. Ей инкриминируется мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Источник: Львовская областная прокуратура.

Ранее сообщалось, что 71-летняя киевлянка получила звонок в одном из мессенджеров от мужчины, представившегося сотрудником СБУ. Он сообщил, что женщина подозревается в государственной измене и должна сдать на проверку все свои сбережения. Будет проверено, не имеют ли эти деньги российского происхождения. Проверенные деньги женщине обещали вернуть. Чтобы выглядеть убедительно, мошенники присылали ей в мессенджер поддельные повестки.

Ранее Высший антикоррупционный суд приговорил к 9 годам лишения свободы служащего Красиловского агрегатного завода за получение неправомерной выгоды. Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения бывшему председателю одной из депутатских фракций Луцкого городского совета — залог в размере 4 млн грн. Его подозревают в получении неправомерной выгоды, связанной со строительством многоквартирного дома в Луцке.

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