Во Львове выставили на аукцион помещение бывшей телефонной станции

Акционерное общество «Укртелеком» выставило на аукцион право аренды помещения в историческом здании в центре Львова по адресу: улица Дорошенко, 26. Более 70 лет в этом помещении работала телефонная станция.

В аренду предлагается четырехэтажное помещение площадью 2 479,3 м² по ул. Дорошенко, 26. Объект является памятником архитектуры местного значения, построенным в 1926 году, в котором более 70 лет располагалась телефонная станция. Помещение обеспечено электроснабжением, водоснабжением и канализационной сетью. Здание расположено в центральной части города, рядом находятся парк им. Ивана Франко, банки, музеи, художественные галереи и Национальный университет им. Ивана Франко.

Аукцион запланирован на 25 ноября. Стартовая цена месячной аренды помещения — более 655 тыс. грн. Договор аренды с победителем планируется заключить на 7 лет. Торги пройдут в формате английского трехраундового аукциона, в ходе которого участники подают закрытые предложения и не видят ставки друг друга. Для участия потенциальные арендаторы должны внести гарантийный взнос — 393,5 тыс. грн, то есть 60% от стартовой цены.

Соответствующее объявление было опубликовано на портале «Prozorro.Продажи» в пятницу, 23 октября.

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