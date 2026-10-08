Во Львове владелица салона красоты возмутилась сбором пожертвований после спектакля

Владелица львовского салона красоты «Beauty Studio» 51-летняя Ирина Гуцол публично выразила возмущение в связи со сбором пожертвований в поддержку Вооруженных сил Украины после спектакля «Девушки без комплексов».

В социальной сети «Threads» предпринимательница отметила, что сожалеет о наличии благотворительной коробки после показа, добавив: «Я абсолютно не против пожертвований, но это уже… слишком».

Скриншот её публикации вызвал волну возмущения в сети, после чего женщина закрыла свой профиль в социальных сетях и отказалась отвечать на запросы журналистов. Известно, что она зарегистрирована как физическое лицо-предприниматель во Львове с 2009 года и предоставляет услуги в сфере красоты.

Об этом сообщает издание «ZAXID.NET».

Киевлянка Яна Метьолкина создала необычное платье из бракованных деталей для изготовления дронов и пришла в нём на Ukrainian Fashion Week. Таким образом блогерша решила привлечь внимание к сбору средств для одного из подразделений Сил обороны Украины.

Напомним, в Музее WorldSkills в Шанхае на выставке «CHINA White» экспонируется белая фарфоровая скульптура «Миф», созданная мастером керамики Лянь Дели. Работа изображает принцессу Юйшу — персонажа фэнтезийного фильма Джеки Чана «Миф» 2005 года.

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