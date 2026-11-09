Во Львове водитель Tesla врезался в стену дома и пытался скрыть номерные знаки

На улице Ивана Франко водитель Tesla сначала сбил дорожные знаки на островке безопасности, а затем врезался в стену дома.

Патрульные обнаружили на месте 20-летнего мужчину, который держал номерные знаки в руках. Выяснилось, что после ДТП он снял с автомобиля установленные номера и спрятал их в салоне, а вместо них держал другие.

У водителя заметили признаки алкогольного опьянения, однако пройти проверку на приборе «Драгер» он не смог.

На мужчину составили два административных протокола — за нарушение ПДД, повлекшее ДТП, и за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Также вынесли постановление за нарушение правил использования номерных знаков.

Источник: Патрульная полиция Львовской области

В Тернополе произошло три ДТП с пострадавшими, один человек погиб.

В Киеве нетрезвый водитель сбил подростка на электросамокате.

На трассе Львов–Луцк произошло смертельное ДТП.

Смертельное ДТП в Фастове: погибли два человека, среди пострадавших — дети.

На Волыни пьяный полицейский сбил двух пешеходов и скрылся с места происшествия.

Читай нас в