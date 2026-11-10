Во Львове почтят память Ивана Вакарчука необычным архитектурным проектом
Во Львове обустроят мемориальный комплекс, посвящённый Ивану Вакарчуку, центральным элементом которого станут большие очки. Именно этот проект стал победителем открытого архитектурного конкурса.
Иван Вакарчук был физиком, профессором, многолетним ректором Львовского университета и министром образования и науки Украины. Его узнаваемые очки должны стать символом человека, который умел видеть дальше и помогал другим познавать мир.
Новое пространство обустроят в парке Ивана Франко, рядом с университетом. Оно станет местом для встреч студентов и преподавателей, чтения, общения и отдыха. Авторы проекта — студия urbanideas. Сейчас концепцию еще будут дорабатывать.
Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый.
В центре Львова установили необычную скульптуру деревянной головы, которая вызвала споры в сети.
Напомним, во Львове установили бетонную скульптуру «Тотем», горожане отреагировали.
Напомним, на месте старого кладбища во Львове, вблизи улиц Мазепы и Топольной, нашли три скульптуры Богородицы. Уничтоженные фигуры могут быть работами известного львовского художника. Их отреставрируют студенты львовского колледжа имени Труша.