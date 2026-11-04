Во Львове открылся центр протезирования и адаптации GARTA, где военные и гражданские лица, лишившиеся конечностей, смогут получить современные протезы и пройти реабилитацию. Также в центре будут помогать пациентам осваивать навыки пользования протезами и адаптироваться к повседневной жизни. Об открытии центра сообщил начальник Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

«Специалисты центра будут помогать даже в самых сложных случаях, в частности людям с высокими и парными ампутациями», — отметил он в посте в Facebook.

По словам Козицкого, с начала полномасштабной войны на Львовщине протезирование прошли почти 4 тыс. человек, для которых в области изготовили и выдали около 4,5 тыс. протезов. Только за третий квартал этого года соответствующую помощь получили 377 человек.

В то же время потребность в протезировании и реабилитации остается значительной: существуют очереди на получение протезов и не хватает мест для реабилитации, подчеркнул глава ОГА.

Он отметил, что на Львовщине уже работают центры Superhumans, UNBROKEN и другие учреждения, которые помогают людям восстанавливаться после тяжелых ранений и травм. К этой работе присоединится также команда GARTA, которая занимается протезированием украинских военных с 2014 года.

«Благодарю соучредителя GARTA Андрея Рия, директора центра Павла Христича и всю команду, которая работала над его созданием. Отдельная благодарность компании «Форвард-Орто», которая полностью оснастила центр за собственные средства… Хочу, чтобы GARTA стала ещё одним местом силы на Львовщине. Чтобы каждый, кто сюда обратится, получил не только профессиональную помощь, но и должное внимание, поддержку и возможность быть как можно более самостоятельным в повседневной жизни», – говорится в сообщении.

Напомним, что в Киеве на немецкие пожертвования открыли центр протезирования.

Кабинет министров запустил пилотный проект по бесплатному зубному протезированию ветеранов.

Читай нас в