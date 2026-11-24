Во Львове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в ограблении прохожего. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.

23 ноября в полицию обратился 42-летний житель Львова. Он сообщил, что накануне, 22 ноября, около 23:00 его ограбили на улице Владимира Великого.

К раскрытию преступления были привлечены оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других подразделений Львовского районного управления полиции №2, а также специалисты управления криминального анализа полиции Львовской области.

Как предварительно установили правоохранители, 32-летний львовянин вырвал из рук потерпевшего мобильный телефон, после чего скрылся.

В результате проведенных мероприятий, изучив записи камер видеонаблюдения системы «Безопасная Львовщина», полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Следователи, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до десяти лет.

Досудебное расследование продолжается. Об этом сообщает Полиция Львовской области. Во Львове задержали 35-летнего мужчину за продажу наркотиков на 1 миллион гривен. Во Львове задержали российского агента, который готовил удары по Укрзализныце.

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