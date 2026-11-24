Во Львове задержали подозреваемого в ограблении прохожего на улице
Во Львове правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в ограблении прохожего. За содеянное ему грозит до десяти лет лишения свободы.
23 ноября в полицию обратился 42-летний житель Львова. Он сообщил, что накануне, 22 ноября, около 23:00 его ограбили на улице Владимира Великого.
К раскрытию преступления были привлечены оперативники криминальной полиции, следователи и сотрудники других подразделений Львовского районного управления полиции №2, а также специалисты управления криминального анализа полиции Львовской области.
Как предварительно установили правоохранители, 32-летний львовянин вырвал из рук потерпевшего мобильный телефон, после чего скрылся.
В результате проведенных мероприятий, изучив записи камер видеонаблюдения системы «Безопасная Львовщина», полицейские установили местонахождение злоумышленника и задержали его в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи, под процессуальным руководством Франковской окружной прокуратуры, сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 186 (Грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от семи до десяти лет.
Досудебное расследование продолжается.
Об этом сообщает Полиция Львовской области.
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