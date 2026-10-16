Во Львове появится памятная стела полковнику СБУ Ивану Вороничу, под руководством которого был ликвидирован «Моторола»

Во Львове планируют установить памятную стелу полковнику СБУ Ивану Вороничу, которого застрелили в Киеве в начале июля 2025 года.

В пятницу, 16 октября, исполком Львовского горсовета поддержал решение об установке памятной стелы полковнику СБУ Ивану Вороничу. Её установят на углу улиц Замарстиновской и Авраама Линкольна, сообщает ЛГС. Воронич командовал группой, ликвидировавшей пророссийского боевика «ДНР» Арсения «Моторолу» Павлова.

«Установка стелы полковнику Ивану Вороничу — это продолжение стратегии города по увековечению памяти наших героев в городском пространстве. Это один из хороших примеров, когда мы будем рассказывать не только героическую историю и биографию Героя, но и само место станет носителем этой памяти. Я общался с представителями семьи, с побратимами. Семья и сообщество поддерживают это решение», — отметил управляющий делами исполнительного комитета Львовского городского совета Евгений Бойко.

По словам начальника управления формирования среды департамента архитектуры и пространственного развития Львовского городского совета Михаила Шевченко, дизайн стелы разработали специалисты этого управления. Проект также предусматривает благоустройство территории.

«Недавно это место получило название в честь полковника. Наше управление разработало дизайн этой стелы — это будет каменная стела с металлической табличкой, на которой будет размещена информация о полковнике Иване Ворониче», — рассказал Михаил Шевченко.

«Хочу поблагодарить всех за работу. Полковник Иван Воронич — это личность такого масштаба в украинских спецслужбах, которая достойна чествования, увековечения памяти и того, чтобы её ставили в пример обществу и молодому поколению. Большая благодарность от семьи господина полковника», — подчеркнул Владимир Лазор, ветеран, один из руководителей и соучредителей ОО «Круг Чести».

Иван Воронич – уроженец Ужгорода, он учился во львовской школе № 30, а впоследствии — в Национальном лесотехническом университете Украины, а также обучался во Львовском региональном институте государственного управления Национальной академии государственного управления при Президенте Украины по специальности «Государственное управление».

В 1998 году начал службу в органах государственной безопасности. С 1998 по 2014 годы проходил службу на оперативных и руководящих должностях в подразделении защиты национальной государственности и противодействия терроризму СБУ во Львовской области. С 2014 года проходил службу в подразделениях контрразведки СБУ, военной контрразведки СБУ, а с августа 2024 года — в Центре специальных операций СБУ.

Участник боевых действий, принимал участие в антитеррористической операции на востоке страны в 2014–2017 годах. С началом полномасштабного вторжения России принимал участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины.

The New York Times писала, что Воронич командовал группой, ликвидировавшей пророссийского боевика «ДНР» Арсения «Моторолу» Павлова в 2016 году. После полномасштабного вторжения в 2022 году Воронич был офицером Центра специальных операций «Альфа» СБУ, который, в частности, отвечал за прорыв российской армии во время наступления на Курскую область России в 2024 году.

По словам родных, он был очень добрым, душевным, религиозным и чрезвычайно скромным человеком. Также он был любящим отцом и семьянином, который уделял много времени своей дочери и родным. Был патриотом своей страны и преданным своему делу. На работе его уважали за высокий профессионализм, принципиальность и непримиримость по отношению к врагам.

50-летнего полковника СБУ Ивана Воронича застрелили в Киеве в начале июля 2025 года. Он похоронен на Лычаковском кладбище во Львове. В 2025 году Львовский облсовет обратился к президенту Украины с просьбой посмертно присвоить ему звание Героя Украины.

Источник: Львовский городской совет

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