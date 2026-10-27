В Мариуполе оккупанты готовят украинских школьников к службе в Росгвардии и Следственном комитете РФ

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области российские силовые органы привлекают украинских школьников в кадетские классы Росгвардии и Следственного комитета РФ с целью их дальнейшей интеграции в оккупационную систему.

По данным Центра изучения оккупации Петра Андрющенко, в городе состоялась церемония принесения присяги учащимися кадетских классов Росгвардии. Кроме того, в школе № 53 открыли класс Следственного комитета РФ, где детей знакомят с криминалистикой и агитируют поступать в профильные учебные заведения агрессора.

Аналитики отмечают, что эти программы направлены на милитаризацию молодежи, формирование лояльности к РФ и подавление проукраинских взглядов на оккупированных территориях.

Источник: Центр изучения оккупации.

На временно оккупированной Луганщине российские оккупационные силы усиливают милитаризацию системы образования. Школьников и подростков привлекают к участию в военно-патриотических программах, где им преподают военные дисциплины и обучают, в частности, управлению беспилотными летательными аппаратами.

На временно оккупированных территориях Украины российская оккупационная администрация превратила школьные торжества по случаю «последнего звонка» в площадку для военной агитации среди выпускников.

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