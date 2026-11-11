В сети обсуждают обучение сына бизнесмена Соколова в элитном лондонском колледже

Пользователи социальных сетей обратили внимание на фотографии сына бизнесмена Владислава Соколова, которого связывают с расследованием возможного хищения бюджетных средств при строительстве защитных сооружений для энергетических объектов.

На опубликованных снимках парень позирует в мантии выпускника с дипломом на фоне лондонского David Game College.

По данным пользователей, стоимость обучения для иностранцев может составлять 30–40 тысяч фунтов стерлингов в год, а проживание — ещё до 27,3 тысячи фунтов.

В соцсетях также упоминают роскошный пентхаус Соколова с бассейном и живым крокодилом, а также его элитные автомобили. В то же время информация об источниках финансирования обучения сына публично не подтверждена.

Источник: посты пользователей соцсетей (X)





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Журналистам удалось установить личность матери бывшего кандидата в депутаты Днепропетровского облсовета Владислава Соколова. Выяснилось, что значительная часть имущества, в частности транспортные средства, связанные с материалами уголовного дела, оформлена на 73-летнюю Наталью.

Напомним, что у фигуранта дела Карфаген полицейского Ценова обнаружили поместье стоимостью более $400 тысяч.

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