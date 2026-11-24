В сети опубликовали ранее неизвестное широкой публике архивное фото опытного образца сверхсекретного украинского танка «Объект 477А1», также известного под названием «Нота».

Машину разрабатывали в Харьковском конструкторском бюро по машиностроению имени Морозова (ХКБМ) на базе шасси Т-64 в рамках развития проекта «Объект 477» («Молот»), тогда как другой вариант — «Объект 477А» — создавали с двигателем 6ТД и агрегатами ходовой части Т-80УД, из-за чего он был примерно на 2,5 тонны тяжелее.

Работы по теме «Нота» начались в 1991 году по указанию Министерства обороны Украины и предусматривали оснащение 55-тонного танка с экипажем из трёх человек 152-мм пушкой, модульной броневой защитой, семикатковой ходовой частью, двигателем мощностью 1500 лошадиных сил и системой управления огнем с тепловизионным каналом, спутниковой навигацией и возможностью дистанционного управления. Проект был свернут из-за нехватки финансирования в 1990-х годах, однако часть его решений была использована в танке «Оплот», а в июне 2021 года Минобороны Украины взяло под свою опеку наработки по проекту «Нота».

Источник: публикация портала Defense Express.

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