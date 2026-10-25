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Новости Украина

В Николаеве из вольера зоопарка сбежала амурская тигрица, но есть один нюанс

UA NEWS 25 Октября 2026 18:23
В Николаеве из вольера зоопарка сбежала амурская тигрица, но есть один нюанс

В ночь на 25 октября из вольера Николаевского зоопарка сбежала амурская тигрица. Но ей всего четыре с половиной месяца, и животное размером с собачку протиснулось сквозь прутья ограды. Об этом сообщил директор учреждения Владимир Топчий.

Поисковая операция с участием сотрудников зоопарка и охотничьих собак продолжалась с 08:00 до 15:45, однако найти тигренка не удалось, поскольку оно, вероятно, спряталось на территории. Поиски приостановили до утра, а на ночь в учреждении оставили включенным освещение, чтобы охрана могла зафиксировать перемещение животного. По размерам животное сопоставимо со взрослым спаниелем.

Источник: «Суспільне».

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