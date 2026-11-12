В Николаеве задержали агента ФСБ, который готовил покушение на командира бригады ДШВ

СБУ задержала мобилизованного военнослужащего, которого подозревают в государственной измене и сотрудничестве с ФСБ РФ.

По заданию российской спецслужбы он собирал информацию о местах нахождения командования одной из бригад десантно-штурмовых войск ВСУ.

По данным СБУ, мужчину завербовали через Telegram-каналы знакомств. Работая водителем, он использовал служебное положение, чтобы следить за передвижениями командиров. В частности, агент должен был передать координаты штаба, где находился полковник, для нанесения ракетного удара.

Контрразведчики заблаговременно обеспечили безопасность мест пребывания украинских военных и задержали подозреваемого на территории подразделения, когда тот готовился передать координаты куратору. В его телефоне обнаружили переписку с отчетами для сотрудника ФСБ.

Мужчине сообщили о подозрении в государственной измене в условиях военного положения. Он находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Источник: СБУ. Ранее Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Киевской области российского агента, который по заказу ФСБ собирал разведданные для корректировки ударов по местным энергетическим объектам. Фигурантом оказался водитель логистической компании, который также отслеживал места расположения ремонтных баз Сил обороны.

Контрразведка СБУ задержала в Хмельницкой области мужчину, которого подозревают в передаче российской спецслужбе координат воинских частей, оборонных предприятий и почтовых терминалов.

Военная контрразведка Службы безопасности Украины совместно с ГБР разоблачила завербованного ФСБ военнослужащего, который передавал России координаты украинских военных объектов на южном фронте. Для сокрытия связи с российской спецслужбой агент сменил 77 телефонных номеров и использовал 18 смартфонов.

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