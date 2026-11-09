В НАБУ заявили, что обнародованные материалы дела «Карфаген» — лишь часть расследования

Значительная часть материалов дела «Карфаген», касающихся деятельности мошеннических колл-центров и наркотрафика, пока остается закрытой в связи с интересами следствия.

Руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Абакумов подчеркнул, что обнародованные данные — лишь верхушка айсберга. По его словам, бюро показало только те материалы, разглашение которых не повредит расследованию.

Абакумов отметил, что дело демонстрирует опасную связь между преступниками и правоохранителями, которые могут использовать служебные полномочия для незаконного обогащения. Такое слияние, по его оценке, превращает коррупционные схемы в организованную преступную систему.

В НАБУ заявляют о намерении искоренить системную коррупцию и разрушить механизмы, через которые преступность проникает в государственные институты.

Источник: НАБУ

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