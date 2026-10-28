В Никополе раскрыли схему фиктивного поступления в вуз с целью получения отсрочки
В Никополе Днепропетровской области секретарю факультета одного из местных учебных заведений объявили подозрение в организации схемы поступления военнообязанных в вуз с целью получения отсрочки от мобилизации.
По данным следствия, женщина была членом приемной комиссии и способствовала тому, чтобы мужчины без препятствий сдавали вступительные экзамены и получали статус студентов. За помощь с поступлением она, как утверждают правоохранители, вымогала от 1 до 4 тысяч долларов.
В течение 2026 года по этой схеме в учебное заведение зачислили 42 военнообязанных.
Кроме того, за денежное вознаграждение подозреваемая помогала студентам переводиться на бюджетную форму обучения и успешно сдавать сессии.
В ходе обысков в квартире женщины правоохранители изъяли черновые записи, документацию и значительную сумму наличных: более 1 млн грн, 40 тыс. долларов и 18,7 тыс. евро.
Источник: Днепропетровская облпрокуратура.
В Украине автоматически продлевают отсрочки от мобилизации.
По всей Украине раскрывают схемы уклонения от мобилизации.
В Черниговской области задержанный дезертир пытался дать взятку в размере 40 тысяч гривен.
СБУ и Нацполиция раскрыли 12 схем уклонения от мобилизации в восьми областях.