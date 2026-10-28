В Никополе раскрыли схему фиктивного поступления в вуз с целью получения отсрочки

В Никополе Днепропетровской области секретарю факультета одного из местных учебных заведений объявили подозрение в организации схемы поступления военнообязанных в вуз с целью получения отсрочки от мобилизации.

По данным следствия, женщина была членом приемной комиссии и способствовала тому, чтобы мужчины без препятствий сдавали вступительные экзамены и получали статус студентов. За помощь с поступлением она, как утверждают правоохранители, вымогала от 1 до 4 тысяч долларов.

В течение 2026 года по этой схеме в учебное заведение зачислили 42 военнообязанных.

Кроме того, за денежное вознаграждение подозреваемая помогала студентам переводиться на бюджетную форму обучения и успешно сдавать сессии.

В ходе обысков в квартире женщины правоохранители изъяли черновые записи, документацию и значительную сумму наличных: более 1 млн грн, 40 тыс. долларов и 18,7 тыс. евро.

Источник: Днепропетровская облпрокуратура.

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