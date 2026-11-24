В Павлограде из-за аварийных отключений электроэнергии изменили режим работы котельных
В Павлограде Днепропетровской области временно изменили режим работы городских котельных из-за аварийных отключений электроэнергии. С вечера 23 ноября ограничения начали распространяться также на объекты критической инфраструктуры, в частности на предприятия теплоснабжения.
Теперь работа котельных будет зависеть от наличия электроэнергии и температуры воздуха.
В частности:
- Когда электроснабжение есть, котельные будут работать в усиленном режиме, чтобы максимально прогреть жилые дома.
- Во время отключений света генераторы будут включаться только при температуре воздуха ниже нуля. При этом их работу будут периодически останавливать для заправки и технического обслуживания.
«После стабилизации электроснабжения предприятие вернется к привычному режиму работы», — пояснили в коммунальном предприятии.
Коммунальщики отдельно подчеркнули важность того, чтобы не сливать воду из системы отопления.
Из-за почасового водоснабжения и нестабильной работы котельных любой несанкционированный отбор воды из теплосетей может привести к падению давления, прорывам трубопроводов и аварийной остановке котельных.
Такие последствия возможны даже при наличии электроэнергии. В результате без теплоснабжения могут остаться целые дома и районы.
Директор КП «Павлоградтеплоэнерго» Петр Ковальчук в эфире Павлоградской телерадиокомпании пояснил, что все городские котельные подключены по схеме, которая не предусматривает их отключения во время почасовых графиков отключения электроэнергии.
«Наши котельные отключаются только в случае аварийных отключений», — отметил Ковальчук.
Об этом сообщили на странице «Павлоград официальный».
В случае дальнейших российских атак на энергетическую инфраструктуру Киев может столкнуться с серьезными перебоями в работе коммунальных систем. На левом берегу столицы наибольшие риски связаны с отоплением, тогда как на правом — с водоснабжением.