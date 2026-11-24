В Павлограде Днепропетровской области временно изменили режим работы городских котельных из-за аварийных отключений электроэнергии. С вечера 23 ноября ограничения начали распространяться также на объекты критической инфраструктуры, в частности на предприятия теплоснабжения.

Теперь работа котельных будет зависеть от наличия электроэнергии и температуры воздуха.

В частности:

Когда электроснабжение есть, котельные будут работать в усиленном режиме , чтобы максимально прогреть жилые дома.

Во время отключений света генераторы будут включаться только при температуре воздуха ниже нуля. При этом их работу будут периодически останавливать для заправки и технического обслуживания.

«После стабилизации электроснабжения предприятие вернется к привычному режиму работы», — пояснили в коммунальном предприятии.

Коммунальщики отдельно подчеркнули важность того, чтобы не сливать воду из системы отопления.

Из-за почасового водоснабжения и нестабильной работы котельных любой несанкционированный отбор воды из теплосетей может привести к падению давления, прорывам трубопроводов и аварийной остановке котельных.

Такие последствия возможны даже при наличии электроэнергии. В результате без теплоснабжения могут остаться целые дома и районы.

Директор КП «Павлоградтеплоэнерго» Петр Ковальчук в эфире Павлоградской телерадиокомпании пояснил, что все городские котельные подключены по схеме, которая не предусматривает их отключения во время почасовых графиков отключения электроэнергии.

«Наши котельные отключаются только в случае аварийных отключений», — отметил Ковальчук.

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Об этом сообщили на странице «Павлоград официальный».

В случае дальнейших российских атак на энергетическую инфраструктуру Киев может столкнуться с серьезными перебоями в работе коммунальных систем. На левом берегу столицы наибольшие риски связаны с отоплением, тогда как на правом — с водоснабжением.

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