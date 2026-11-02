В Петропавловской Борщаговке эвакуируют людей из дома, на место прибыл Буданов

В Петропавловской Борщаговке в Киевской области из здания эвакуируют людей. На месте происшествия находится руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Обстоятельства происшествия в настоящее время уточняются.

По информации корреспондента агентства, людей, находившихся внутри здания в Петропавловской Борщаговке, выводят на улицу.

На место событий также прибыл глава Офиса президента Кирилл Буданов.

Кроме того, во время событий слышны выстрелы и применяется газ.

Нацгвардия в Telegram сообщила, что людей, находившихся в здании в Петропавловской Борщаговке, вывезут и при необходимости окажут помощь.

«Приняты меры по вывозу людей из здания. Всем будет оказана необходимая помощь в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Толпа граждан расходится.

Об этом сообщает корреспондент «Укринформа» с места событий.

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