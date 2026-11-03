В пункте дислокации в Петропавловской Борщаговке находились защитники Мариуполя, побывавшие в плену, — Решетилова

Об этом в Facebook заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова (Кобилинская).

«В пункте дислокации воинской части, на который вчера напала обезумевшая толпа, кроме мобилизованных, находились военнослужащие, прошедшие бои за Мариуполь, Азовсталь, российский плен и вернувшиеся в строй. Защищать свое государство, гражданское население, украинских детей», — отметила она.

По словам военного омбудсмена, «население же отблагодарило их плевками, яйцами, разбитыми окнами и ругающимися подростками».

Как добавила Решетилова, были ли нарушения в отношении военнослужащих, вернувшихся из зоны боевых действий, новобранцев, а также в отношении процедур и этапов прохождения ими службы, будет установлено в ходе проверки.

«Сможем ли мы восстановить доверие между армией и обществом, которое в очередной раз подорвано вчерашними событиями, — вопрос открытый. Очевидно, каждому и каждой нужно приложить к этому усилия. Не каждый и не каждая хотят это делать», — подчеркнула Решетилова.

Как сообщили в Офисе военного омбудсмена, представители Офиса работали вчера во временном пункте дислокации воинской части Национальной гвардии Украины в Петропавловской Борщаговке, а также в госпитале, куда были доставлены четверо военнослужащих.

Проверка должна установить, при каких обстоятельствах новобранцы, ожидавшие прохождения базовой общевойсковой подготовки, и военнослужащие после самовольного оставления воинской части оказались в пункте дислокации. Особое внимание будет уделено обстоятельствам прохождения военно-медицинской комиссии, обоснованности заключений о годности к военной службе с учетом состояния здоровья, а также обстоятельствам самовольного оставления воинской части и процедуре возвращения к военной службе.

В то же время в Офисе военного омбудсмена подчеркнули, что применение силы в отношении военнослужащих и нападение на военный объект недопустимы, события в Петропавловской Борщаговке требуют жесткого реагирования правоохранительных органов в пределах их компетенции.

Лица, чьи противоправные действия будут установлены, должны ответить за них в предусмотренном законом порядке, отметила она.

Ранее ГБР возбудило дело в связи со столкновениями в Петропавловской Борщаговке.

Напомним, Буданов отреагировал на события в Петропавловской Борщаговке.

В корпусе «Азов» прокомментировали столкновение возле пункта дислокации в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В Петропавловской Борщаговке толпа пыталась освободить мобилизованных из автобуса.

Командующий Нацгвардией подтвердил удержание вернувшихся из СЗЧ в Петропавловской Борщаговке.

Видео: В доме в Петропавловской Борщаговке обнаружили 25 человек, четверо ранены.

Напомним, Военное командование срочно направляется в пригород Киева: подробности инцидента.