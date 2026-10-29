На пункте пропуска «Рава-Русская» проверяют супругов по подозрению в незаконном выезде в Польшу

В пункте пропуска «Рава-Русская» пограничники раскрыли предполагаемую схему незаконного пересечения границы. Военнослужащие 7-го пограничного Карпатского отряда совместно с оперативными сотрудниками проверили супружескую пару, направлявшуюся в Польшу.

На выезд из Украины прибыли 33-летний мужчина и его 49-летняя жена — оба жители Тернополя. Женщина имеет инвалидность II группы.

Во время беседы в ответах супругов были обнаружены противоречия. Мужчина рассказал, что они знакомы около семи лет и решили пожениться после развода женщины. Она же сообщила, что познакомились они совсем недавно. Также она отметила, что этот брак для неё шестой, и в шутку назвала себя «императрицей».

Сначала мужчина объяснял брак взаимными чувствами и уверял, что разница в возрасте для них не имеет значения. Позже он рассказал, что договорился с женщиной о так называемой «услуге брака в кредит». Супруги якобы направлялись в Польшу на лечение.

Пограничники сообщили Национальной полиции об обнаруженных признаках уголовного правонарушения, предусмотренного статьей 332 Уголовного кодекса Украины — незаконная переправка лиц через государственную границу Украины.

Источник: Западное региональное управление Госпогранслужбы Украины — Западная граница

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