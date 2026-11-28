В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 15371, который предлагает разрешить народным депутатам посещать пленарные заседания, заседания комитетов и временных комиссий вместе с детьми в возрасте до двух лет.

Инициатива касается парламентариев, являющихся родителями или законными представителями малолетних детей. Авторы законопроекта предлагают закрепить такую возможность на законодательном уровне.

Цель инициативы — помочь народным депутатам совмещать выполнение своих парламентских обязанностей с воспитанием детей и обеспечить возможность не прерывать работу из-за необходимости ухода за малышами.

Законопроект № 15371 зарегистрирован в Верховной Раде.

Источник: Верховная Рада Украины.

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