В Верховной Раде предлагают пересмотреть решение Кабинета министров, запрещающее работу предприятий во время воздушной тревоги желтого уровня при отсутствии укрытий. Соответствующую рекомендацию вынесли в парламентском комитете.

Предложение комитета Рады

Парламентский комитет по вопросам экономического развития рекомендовал Верховной Раде принять новое постановление. Речь идет о пересмотре решения Кабмина о запрете деятельности предприятий во время желтого уровня угрозы.

Комитет рассмотрел проект соответствующего постановления от 4 сентября 2026 года № 1092 и рекомендовал Верховной Раде Украины принять его в целом.

Детали проекта постановления

Проект постановления рекомендует правительству в течение трёх календарных дней:

пересмотреть условия работы предприятий во время желтого уровня угрозы,

разрешить им продолжать работу без обустройства укрытий при наличии добровольного письменного согласия работников.

Документ также предлагает закрепить право каждого работника, независимо от ранее данного письменного согласия, в любой момент прекратить работу и перейти в укрытие во время желтого уровня угрозы.

Каковы условия сейчас Действующие требования предусматривают возможность работать без укрытия только в течение трех месяцев, до 4 декабря 2026 года. Записка к проекту постановления поясняет, что для части бизнеса обустройство укрытий в помещениях может быть технически невозможно или потребовать значительного времени и ресурсов. Это касается, например, торговых заведений, общественного питания и сферы услуг. В таких условиях возникает риск: длительного прекращения работы во время желтого уровня угрозы,

потери доходов,

сокращения поступлений в бюджеты,

затруднений с обеспечением населения товарами и услугами.

Об этом сообщается со ссылкой на пресс-службу аппарата Верховной Рады в Facebook. В Украине изменили правила воздушной тревоги для бизнеса: как будут работать заведения

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