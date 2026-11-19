В Верховной Раде зарегистрировали два законопроекта, предусматривающих наказание за посреднические услуги в сфере недвижимости без официального статуса агента или письменного договора с клиентом.

Основной документ №16192 был зарегистрирован 28 октября, а альтернативный №16192-1 — 17 ноября. Последний предусматривает в три раза более высокие штрафы.

Согласно основному проекту, нарушителям грозит штраф от 17 до 68 тысяч гривен. Альтернативный законопроект предлагает штрафы от 51 до 170 тысяч гривен.

Также оба документа предусматривают запрет на занятие посреднической деятельностью на срок до одного года, а при отягчающих обстоятельствах — до трех лет.

Основанием для привлечения к ответственности может стать как отсутствие официального статуса агента по недвижимости, так и отсутствие письменного договора с клиентом. То есть наказание может грозить даже зарегистрированным риелторам, работающим без договора.

Пока это лишь законодательные инициативы, которые ещё не приняты парламентом.

Источник: карточка законопроекта

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