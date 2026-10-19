В Раде зарегистрировано постановление об отставке министра социальной политики Улютина
В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об освобождении Дениса Улютина от должности министра социальной политики, семьи и единства Украины. Документ поступил в парламент 19 октября 2026 года.
Проекту постановления присвоен регистрационный номер 16165. На момент публикации информации документ был передан руководству парламента на рассмотрение. Пока речь идет лишь о зарегистрированной инициативе. Сведений о принятии Верховной Радой решения об увольнении Улютина нет.
Дальнейшее рассмотрение документа должно определить, перейдет ли предложение к следующему этапу парламентской процедуры. В карточке проекта постановления указаны его регистрационные данные и текущий статус.
Денис Улютин занимает должность министра социальной политики, семьи и единства Украины. Информация о причинах инициирования его увольнения в карточке документа не приведена.
Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады.
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