В Верховной Раде Украины зарегистрировали проект постановления об освобождении Дениса Улютина от должности министра социальной политики, семьи и единства Украины. Документ поступил в парламент 19 октября 2026 года.

Проекту постановления присвоен регистрационный номер 16165. На момент публикации информации документ был передан руководству парламента на рассмотрение. Пока речь идет лишь о зарегистрированной инициативе. Сведений о принятии Верховной Радой решения об увольнении Улютина нет.

Дальнейшее рассмотрение документа должно определить, перейдет ли предложение к следующему этапу парламентской процедуры. В карточке проекта постановления указаны его регистрационные данные и текущий статус.

Денис Улютин занимает должность министра социальной политики, семьи и единства Украины. Информация о причинах инициирования его увольнения в карточке документа не приведена.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте Верховной Рады.

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