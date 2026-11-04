В Раде зарегистрировали законопроект о новых правилах управления многоквартирными домами

В Верховной Раде зарегистрирован законопроект «Об управлении жилищным фондом», который призван ввести единые правила управления многоквартирными домами и определить ответственность за их состояние.

Документ предусматривает создание единой цифровой системы учета жилья. Она будет содержать информацию о домах, их техническом состоянии, формах управления, ОСМД и управляющих.

Также предлагается ввести механизм простого товарищества совладельцев по принципу «один дом — одно юридическое лицо», чтобы жильцы могли совместно представлять интересы дома.

Отдельно законопроект предусматривает запрет на отключение всего многоквартирного дома от коммунальных услуг по неаварийным причинам без решения суда.

Кроме того, планируется ввести сертификацию управляющих, профессиональную аттестацию их специалистов, ответственность за ненадлежащее управление и механизмы страхования жилого фонда. Требования к сертификации не будут распространяться на ОСМД, кооперативы и простые товарищества, которые самостоятельно управляют собственными домами.

Законопроект является частью жилищной реформы. Параллельно в Верховной Раде зарегистрировали отдельный документ об оформлении земельных участков под многоквартирными домами и придомовых территорий для ОСМД.

Источник: Кабинет Министров Украины

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