В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 16232, предусматривающий налоговые льготы для предприятий, на которых ветераны войны составляют не менее 30 % от общего числа работников. Документом предлагается снизить для таких предприятий налог на прибыль и ставку единого социального взноса (ЕСВ). Инициатива направлена на стимулирование трудоустройства ветеранов войны.

Законопроект предусматривает внесение изменений в Налоговый кодекс и другие законодательные акты Украины.

Законопроект был зарегистрирован в парламенте 13 ноября группой народных депутатов. Среди инициаторов: Юлия Тимошенко, Валерий Дубиль, Валентин Наливайченко (все — фракция «Батькивщина»), Георгий Мазурашу (фракция «Слуга народа»).

Согласно пояснительной записке к документу, предприятием по трудоустройству ветеранов предлагается признавать налогоплательщика, у которого доля ветеранов войны составляет не менее 30% среднеучетной численности штатных работников, а доля расходов на оплату их труда – не менее 25% общего фонда оплаты труда. Обязательными условиями являются оформление по основному месту работы на полный рабочий день, зарплата не ниже 1,5 минимальной заработной платы и отсутствие налоговой задолженности.

Законопроект предусматривает введение двухуровневой льготы по налогу на прибыль предприятий: ставку 9% для компаний с долей ветеранов войны от 30% до 50% и полное освобождение от налогообложения при доле от 50% при условии целевого направления высвобожденных средств. Для плательщиков единого налога третьей группы, соответствующих критериям трудоустройства ветеранов, предлагается снизить ставки вдвое — с 3% до 1,5% и с 5% до 2,5% от дохода.

Кроме того, для таких работодателей, включая физических лиц-предпринимателей (ФЛП) и сельскохозяйственных товаропроизводителей, устанавливается сниженный размер ЕСВ на уровне 8,41% вместо 22% в отношении работников из числа ветеранов войны. Потери Пенсионного фонда от применения пониженной ставки будут компенсироваться из госбюджета без влияния на страховой стаж и выплаты работникам.

Отдельно документ предлагает предоставить всем плательщикам налога на прибыль, независимо от доли ветеранов в штате, право уменьшать финансовый результат до налогообложения на 50% расходов на адаптацию рабочих мест, профессиональное обучение и психологическую поддержку работников-ветеранов.

Среди мер предосторожности против злоупотреблений законопроект предусматривает запрет на льготы для игорного бизнеса, производства и оборота подакцизных товаров, предоставления персонала в аренду, компаний, образованных путем реорганизации в течение предыдущих 12 месяцев, а также неучёт работников, переведённых от связанных лиц. Для восстановления соответствия критериям в случае увольнения работника по собственному желанию, по состоянию здоровья, в связи с призывом или смертью устанавливается 90-дневный льготный период.

Как сообщил ранее министр по делам ветеранов Виталий Ким, ведомство выступает против административного принуждения и установления обязательных требований по трудоустройству определенного процента работников (квот), вместо этого предлагая ввести действенные экономические стимулы для бизнеса.

По его словам, государство в настоящее время работает над упрощением устаревших норм трудового законодательства в соответствии с запросами бизнеса, а также готовит специальные программы переквалификации и повышения квалификации для ветеранов. Это позволит устранить острый дефицит квалифицированных кадров на рынке труда и обеспечить ветеранам возможность выбора новой профессии в соответствии с их потребностями.

Об этом говорится в законопроекте №16232.

Стало известно, какие льготы и государственную поддержку могут получить украинские ветераны после демобилизации.

Напомним, Ким анонсировал программу по созданию 100 тысяч рабочих мест для ветеранов.

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