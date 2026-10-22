В рамках проекта «Знаковые издания Независимости» украинцы определили 35 самых важных книг

В Украине подвели итоги читательского голосования в рамках проекта «Знаковые издания Независимости: 35 книг, которые мы выбираем вместе», посвященного 35-летию восстановления Независимости.

По итогам голосования, в котором приняли участие более 168 тысяч читателей, из 100 предложенных экспертами позиций первое место занял психологический триллер Иллариона Павлюка «Я вижу, вас интересует тьма».

В финальный список также вошли популярные современные романы, труды об украинской истории и культуре, среди которых «Дело Василия Стуса» Вахтанга Кипиани, а также фундаментальные собрания сочинений классиков и серии изданий.

Украинский институт книги также привёл короткий список

«Я вижу, вас интересует тьма», Илларион Павлюк. Издательство «Видавництво Старого Лева», 2020 год

«Хемингуэй ничего не знает», Артур Дронь. Издательство «Издательство Старого Льва», 2025 год

«За Перекопом есть земля. Крымский роман», Анастасия Левкова. Издательство «Лаборатория», 2023 год

Трилогия «Летопись Серого Ордена», Павел Деревянко. Издательство «Дом Химер» (2019), издательство «Издательство Старого Льва», 2025 год

«Дело Василия Стуса. Сборник документов из архива бывшего КГБ УССР», Вахтанг Кипиани. Издательство Vivat, 2019, 2021 год

Цикл «Новые тёмные века» (2 книги), Макс Кидрук. Издательство «Бородатый Тамарин», 2022, 2026 год

«Врата Европы. История Украины от скифских войн до независимости», Сергей Плохий. Издательство КСД, 2016 год

Серия «Украинская поэтическая антология» (31 книга), Иван Малкович (составитель). Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2012–2026 годы

Серия «Vivat Классика» (24 книги), Ярина Цимбал (составительница). Издательство Vivat, 2023–2026 годы

«Записки украинского сумасшедшего», Лина Костенко. Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2010 год

«Маруся Чурай», Лина Костенко. Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2018 год

«Язык-меч. Как говорила советская империя», Евгения Кузнецова. Издательство «Твоя подпольная гуманитарка», 2023 год

«Спросите Миечку», Евгения Кузнецова. Издательство «Издательство Старого Льва», 2021 год

«Интернат», Сергей Жадан. Издательство Meridian Czernowitz, 2017 год

«Азбука», Иван Малкович (автор и составитель). Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 1992, 1993 год

Серия «Неканонический канон» (40 книг), Вера Агеева (составительница). Издательство «Вихола», 2022–2026 годы

«Ukraїner: Страна изнутри», Богдан Логвиненко. Издательство «Видавництво Старого Лева», 2019 год, издательство Ukraїner, 2024 год

«Жадан. Все стихи. 1993–2023», Сергей Жадан. Издательство Meridian Czernowitz, 2024 год

«Сладкая Даруся», Мария Матиос. Литературное агентство «Пирамида», 2004 год, издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2024 год

«Василий Стус. Полное собрание сочинений в 6 томах, 9 книгах», Михайлина Коцюбинская и Дмитрий Стус (составители). Издательство «Просвита», 1994–1998 годы

Серия «100 сказок» (3 книги), Иван Малкович (составитель). Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2005 год

«Леся Украинка. Полное академическое собрание сочинений в 14 томах», Вера Агеева, Юрий Громик, Оксана Забужко, Ирина Констанкевич, Мария Моклица, Сергей Романов (редакционная коллегия). ВНУ им. Леси Украинки, «Комора», «Смолоскип», Украинский институт книги, 2021 год.

«Танцы с костями», Андрей Семянков. Издательство «Вихола», 2022 год

«Полевые исследования украинского секса», Оксана Забужко. Издательство «Згода», 1996 год, издательство «Факт», 2004 год, издательство «Спадщина», 2015 год, издательство «Комора», 2025 год

«Музей заброшенных секретов», Оксана Забужко. Издательство «Факт», 2009 год, издательство «Спадщина», 2012 год, издательство «Комора», 2020 год

«Бунт против империи: украинские шестидесятники», Радомир Мокрик. Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 2023 год

«Ворошиловград», Сергей Жадан. Издательство «Фолио», 2010 год, издательство КСД, 2015 год

Серия «Расстрелянное возрождение. Избранные произведения» (16 книг), Осип Зинкевич, Владимир Панченко, Александр Ушкалов, Надежда Билык, Наталья Гавдида, Оксана Танюк, Олеся Омельчук, Анатолий Ткаченко, Дана Ткаченко, Ростислав Мельников (коллектив составителей). Издательство «Смолоскип», 2001–2025 годы

«Тарас Шевченко. Полное собрание сочинений в 12 томах», М. Г. Жулинский (председатель), В. С. Бородин (заместитель председателя), С. А. Гальченко (заместитель председателя), О. К. Федорук (заместитель председателя), И. М. Дзюба, О. В. Мишанич, В. В. Нимчук, В. В. Рубан, Г. А. Скрипник, В. Л. Смилянская, Н. П. Чамата, В. И. Пахаренко, В. М. Яцюк, А. Я. Бельдий. (редакционная коллегия) М. М. Павлюк, Ю. В. Пелешенко, Т. М. Разныченко, В. Л. Смилянская, В. О. Судак, Н. П. Чамат, В. Е. Шубравский (составители). Издательство «Наукова думка», 2001–2025 годы

Серия «Любимые стихи» (3 книги), Иван Малкович (составитель). Издательство А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА, 1994 год

«Стихи из бойницы», Максим «Дали» Кривцов. Издательство «Наш Формат», 2023 год

«Дочка», Тамара Гориха Зерня. Издательство «Белка», 2019 год

«Я преображаюсь… Дневник оккупации. Избранные стихи», Владимир Вакуленко-К. Издательство Vivat, 2023 год

«Амадока», София Андрухович. Издательство «Издательство Старого Льва», 2020 год

«Столетие Якова», Владимир Лис. Издательство КСД, 2010 год, издательство «Фолио», 2025 год.

Приз читательских симпатий: как украинцы проголосовали в приложении «Дія»

Отдельным направлением проекта стал опрос в приложении «Дия», посвященный знаковым украинским книгам, изданным в 2022–2026 годах. В рамках этой номинации пользователи выбирали книгу, которая, по их мнению, заслуживает специальной награды читательских симпатий, из 15 номинированных изданий.

Победителем стала «Колония» Макса Кидрука, набравшая 23% (14 052) голосов.

Всего в приложении «Дия» свой голос отдали 60 596 пользователей. Полные результаты доступны в приложении «Дия». Специальная номинация стала дополнительной возможностью привлечь широкую аудиторию к обсуждению украинских книг, вышедших во время полномасштабной войны.

Всего в рамках двух голосований было отдано 229 485 голосов.

Среди изданий 2022–2026 годов также соревновались:

«Танцы с костями», Андрей Семянков — 7 699 голосов.

«За Перекопом есть земля. Крымский роман», Анастасия Левкова — 7 035 голосов.

«Бунт против империи: украинские шестидесятники», Радомир Мокрик — 5 831 голос.

«Стихи из бойницы», Максим «Дали» Кривцов — 4 289 голосов.

«Хемингуэй ничего не знает», Артур Дронь — 4 118 голосов.

«Язык-меч. Как говорила советская империя», Евгения Кузнецова — 3 424 голоса.

«Я преображаюсь… Дневник оккупации. Избранные стихи», Владимир Вакуленко — 3 373 голоса.

«Человек на перекрестке. Размышления об экзистенциальном интеллекте», Игорь Козловский — 2 210 голосов.

«Позывной для Иова. Хроники вторжения», Александр Михед — 1 705 голосов.

«Летиция Курята и все её вымышленные любовники, которым она солгала о своём отце», Вера Курико — 1 571 голос.

«Свидетельство», Виктория Амелина — 1 501 голос.

«Игра в переодевания», Артем Чех — 1 501 голос.

«Как читать украинских классиков», Ростислав Семкив — 1 155 голосов.

«Списки», Мирослав Лаюк — 1 132 голоса.

Источник: УНН.

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