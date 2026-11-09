В Реестре пропавших без вести в Украине числятся более 115 тысяч человек

Единый реестр лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, содержит данные о более чем 115 тысячах человек. Среди них — военнослужащие, гражданские лица и дети.

Об этом сообщил Уполномоченный по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, Артур Добросердов в комментарии «Суспильному».

По его словам, большинство людей в реестре — военнослужащие Сил обороны и безопасности Украины. В частности, речь идет о бойцах ВСУ, Нацгвардии, Госпогранслужбы, СБУ, Нацполиции и разведывательных органов.

Добросердов пояснил, что точное количество пропавших без вести военных не обнародуется из соображений национальной безопасности. Такие данные могут быть использованы Россией для планирования боевых действий и информационных операций, а также негативно повлиять на моральный дух украинских защитников и их семей.

Источник: Суспильне

Министерство обороны Украины обязало все воинские части выплачивать денежное довольствие пропавшим без вести военнослужащим до тех пор, пока не появится решение суда о признании без вести пропавшим или актовая запись о смерти.

В Украине официально числятся более 114 тысяч пропавших без вести гражданских лиц и военных. В то же время правоохранители продолжают работу по идентификации тысяч неопознанных тел, сообщили в Министерстве внутренних дел.

Общественная инициатива «Back to Ukraine» выявила первый подтвержденный случай, когда ребенок из государственного реестра «Дети войны» оказался в составе вооруженных сил РФ. Речь идет о 19-летнем Александре Мустяце (2007 г. р.) из села Крынки Херсонской области, который считался пропавшим без вести.

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