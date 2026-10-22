В Ровенском районе в результате столкновения трёх автомобилей пострадали четыре человека

На объездной дороге недалеко от Квасилова в Ровенском районе произошло ДТП с участием трёх транспортных средств.

По предварительным данным правоохранительных органов, в результате столкновения пострадали четыре человека, в том числе ребенок. На месте происшествия работают следователи для установления обстоятельств ДТП, а патрульные полицейские регулируют дорожное движение.

Источник: ГУ Нацполиции в Ровенской области.

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