Мужчину остановили вечером 18 ноября. В ходе проверки у него обнаружили почтовое отправление, в котором находилось более 11 граммов психотропного вещества Alpha-PVP.

Также правоохранители изъяли мобильный телефон с четырьмя SIM-картами.

Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения психотропных веществ в крупных размерах без цели сбыта. Иностранцу грозит до трех лет лишения свободы.

Источник: Полиция Ровенской области.



В Киеве будут судить 33-летнюю женщину, которая прятала наркотики среди одежды

В Киеве задержали молодых людей, которые во время прогулки распространяли наркотики .

26-летнего жителя Хмельницкого, который был участником организованной группы по продаже наркотиков, приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Приговор вынесен на основании соглашения о признании вины, заключенного с прокурором.

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