В Ровно задержали 49-летнего итальянца с партией наркотиков
Мужчину остановили вечером 18 ноября. В ходе проверки у него обнаружили почтовое отправление, в котором находилось более 11 граммов психотропного вещества Alpha-PVP.
Также правоохранители изъяли мобильный телефон с четырьмя SIM-картами.
Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения психотропных веществ в крупных размерах без цели сбыта. Иностранцу грозит до трех лет лишения свободы.
Источник: Полиция Ровенской области.
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