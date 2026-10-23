В Румынии задержали жителя Львова, подозреваемого в продаже детской порнографии

В Румынии задержали 36-летнего жителя Львова, который находился в международном розыске по подозрению в распространении материалов детской порнографии. По данным следствия, мужчина администрировал около тысячи веб-ресурсов и получил более 938 тысяч долларов США.

По данным следствия, с начала 2025 года подозреваемый организовал продажу материалов детской порнографии через сеть платных сайтов. Доступ к запрещенному контенту пользователи получали за криптовалюту.

Общая сумма средств, полученных таким образом, составила 938 700 долларов США. По курсу Национального банка Украины по состоянию на 14 октября 2025 года это эквивалентно более 39 млн гривен.

В ходе обысков на компьютере мужчины правоохранители обнаружили доказательства администрирования веб-сайтов и продажи соответствующих материалов.

«Мужчине было предъявлено подозрение. Поскольку он скрывался от следствия, его объявили в международный розыск», — отметили в Офисе Генерального прокурора.

В августе 2026 года мужчину задержали в румынском городе Тимишоара. На момент задержания он находился в международном розыске.

В настоящее время Офис Генерального прокурора готовит документы для экстрадиции подозреваемого в Украину.

Процедура выдачи мужчины украинской стороне продолжается. После возвращения в Украину его планируют привлечь к уголовной ответственности в рамках соответствующего производства.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

Ранее одесские правоохранители разоблачили 38-летнего местного жителя, который, по данным следствия, хранил детскую порнографию и с помощью искусственного интеллекта создавал новые видео и фото. Мужчине грозит до 12 лет лишения свободы.

В рамках международных операций правоохранители задержали 95 человек в 17 странах, расследуя распространение материалов сексуального насилия над детьми через мессенджеры и криптовалютные платформы.

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