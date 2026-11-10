В «серой зоне» в Запорожской области по-прежнему находятся около 630 гражданских лиц

В населенных пунктах Запорожской области, расположенных в непосредственной близости от линии боевого столкновения, до сих пор находятся около 630 мирных жителей. Об этом в эфире сообщил пресс-секретарь Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко.

По данным областных властей, в Комышувасе остается около 500 человек, в Орехове — менее 100, а в Гуляйполе, несмотря на фактическое нахождение в зоне полного поражения, до сих пор проживает около сотни человек.

Также 11 гражданских лиц остаются в Малокатериновке, 11 — в Приморском и 5 — в Степногорске. Представитель ОГА подчеркнул, что эвакуация гражданского населения с этих территорий в настоящее время крайне сложна, поэтому к вывозу людей привлекают военнослужащих.

Источник: Заявления пресс-секретаря Запорожской ОГА Александра Коваленко в эфире телемарафона.

На деоккупированной территории Херсонской области до сих пор остаются 132 ребенка, которые находятся в зоне обязательной эвакуации. Часть детей пока не удалось вывезти из-за постоянных российских обстрелов, атак дронов и заминированных маршрутов.

Принудительную эвакуацию семей с детьми ввели во всех населенных пунктах Краматорской и Славянской общин из-за постоянных российских обстрелов.

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