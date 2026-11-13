В Славянске мужчину задержали за продажу наркотиков и боеприпасов

В Славянске правоохранители задержали 33-летнего мужчину, подозреваемого в продаже психотропных веществ и боеприпасов. По данным следствия, он ежемесячно зарабатывал на торговле PVP около 150 тысяч гривен, а также отдельно продавал патроны, гранаты и реактивный противотанковый гранатомет. В настоящее время подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог.

По версии следствия, мужчина начал продавать психотропное вещество PVP в июле 2026 года. Товар он заказывал в Днепре, откуда его отправляли почтовым перевозчиком. Полученные посылки мужчина забирал, а затем продавал вещество покупателям непосредственно на территории собственного домовладения.

Чтобы скрыть незаконный товар, он использовал упаковки из-под влажных салфеток. Внутри прятал психотропное вещество, а уже оттуда передавал его покупателям. По подсчетам следствия, такой бизнес приносил ему в среднем около 150 тысяч гривен в месяц.

Отдельно торговал боеприпасами

Помимо продажи психотропных веществ, мужчина, по данным правоохранителей, наладил торговлю боеприпасами. Их он хранил дома и продавал желающим.

Одна из таких сделок состоялась в сентябре 2026 года. Тогда подозреваемый получил от покупателя более 17 тысяч гривен за партию боеприпасов. В нее входили 700 патронов, четыре гранаты и реактивный противотанковый гранатомет РПГ-26.

Что нашли во время обыска

В октябре правоохранители разоблачили мужчину и задержали его во время продажи очередной партии PVP. После этого провели обыск в его квартире. Он проводился по постановлению следственного судьи. В ходе обыска были изъяты реактивный противотанковый гранатомет РПГ-7, психотропные вещества, мобильные телефоны и более 77 тысяч гривен наличными.

Мужчине сообщили о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины. Речь идет о незаконном сбыте психотропных веществ, а также о приобретении, хранении и сбыте боеприпасов. По ходатайству прокурора суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей без возможности освобождения под залог.

Досудебное расследование проводит следственное управление Главного управления Национальной полиции в Донецкой области. Оперативное сопровождение обеспечивает управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

Если вина мужчины будет доказана в суде, ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. В то же время, согласно статье 62 Конституции Украины, человек считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде и не подтверждена обвинительным приговором. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

В Луцке 22-летнего местного жителя приговорили к 9 годам лишения свободы с конфискацией имущества за незаконное приобретение и хранение наркотического средства в особо крупных размерах с целью сбыта.

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