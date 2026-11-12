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Новости Украина

В соцсетях нашли вероятную избранницу Владислава Соколова, причастного к делу о хищении средств на укрытии

UA NEWS 12 Ноября 2026 11:37
В соцсетях нашли вероятную избранницу Владислава Соколова, причастного к делу о хищении средств на укрытии

После появления фотографий с обысков у бизнесмена Владислава Соколова пользователи соцсетей обратили внимание на его личную жизнь. Журналистка Марина Данилюк-Ярмолаева опубликовала фотографии женщины по имени Анжелика Александровна, которая, вероятно, является его избранницей и демонстрировала роскошный отдых на Бали и в Мексике. После разгоревшегося резонанса она закрыла свои аккаунты.

 

В своём блоге женщина позиционирует себя как «богиню», возлюбленного — как «бога», а также называет себя проводницей к «истинному я», продвигая эзотерические практики обмена энергией и триединство души, духа и тела.

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Ранее Анжелика активно хвасталась богатой жизнью: публиковала снимки перелетов бизнес-классом, чёрной икры, шампанского и элитного отдыха на горнолыжных курортах, в Италии, Мексике, на Бали и Маврикии.

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Тем временем в сети обсуждают обучение сына бизнесмена Соколова в элитном колледже Лондона.

Журналистам удалось установить личность матери бывшего кандидата в депутаты Днепропетровского облсовета Владислава Соколова. Выяснилось, что значительная часть имущества, в частности транспортные средства, связанные с материалами уголовного дела, оформлена на 73-летнюю Наталью.

Напомним, что у фигуранта дела Карфаген полицейского Ценова обнаружили поместье стоимостью более $400 тысяч.

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