По делу «Карфаген» задержали первого заместителя председателя ГСД Нацполиции
После обнародования новых материалов по делу «Карфаген» антикоррупционные органы задержали первого заместителя начальника Департамента стратегических расследований Национальной полиции Владимира Ценова.
Как сообщили УП, «Прайс» на записях — это Владимир Ценов, первый заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции. По данным источников, сегодня Ценова задержали.
Ранее НАБУ сообщало, что в материалах фигурирует один из руководителей Департамента стратегических расследований Нацполиции «Прайс».
По данным следствия, он отвечал за прикрытие колл-центров со стороны полиции.
Об этом сообщают источники УП в правоохранительных органах.
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