Информацию о якобы незаконном удержании военнослужащих в Петропавловской Борщаговке в Киевской области распространила женщина, представившаяся владелицей компании «Мед-престиж».

По данным журналистов, частная компания скорой помощи не работает с 2023 года. Ее настоящий владелец сообщил, что автомобиль, прибывший на место инцидента, он продал еще в 2024 году.

Журналисты также установили личность женщины, которая представлялась врачом. Ею оказалась Валентина Молодая — владелица клиники пластической и эстетической хирургии.

В Петропавловской Борщаговке в Киевской области произошли столкновения возле частного дома, правоохранители применяют слезоточивый газ. По информации полиции Киевской области, в доме находятся военнослужащие одного из подразделений Национальной гвардии Украины.

По данным «Суспильного», женщина, представившаяся Валентиной и назвавшаяся владелицей частной клиники «Мед-престиж», заявила, что в здании более 37 дней удерживается мужчина, перенесший операцию. Всего раненых — четыре человека. «Скорую помощь», по её словам, вызвали родственники людей, удерживаемых в здании.

В комментарии «Следству.Инфо» начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Киевской области Борис Бреус сообщил, что полицию на место происшествия вызвала именно женщина, представившаяся врачом.

«Начали собираться люди. Данная гражданка начала распространять информацию о том, что там находятся люди, которые, по её мнению, незаконно лишены свободы и нуждаются в немедленной медицинской помощи. Ну и после этого уже начали прибывать как местные жители, так и представители правоохранительных органов», — рассказал Бреус.

По данным YouControl, ООО «Мед-престиж» зарегистрировано в феврале 2012 года в Николаеве. Владелец компании — гражданин Израиля Михаил Фурман. Ранее мужчина имел российское гражданство, но после начала полномасштабной войны — ориентировочно в 2023–2024 годах — от него отказался.

«Следство.Инфо» пообщалось с Фурманом. Он рассказал, что клиника «Мед-Престиж» на самом деле прекратила деятельность в 2023 году, но ООО не закрыто. По словам мужчины, у компании было пять машин «скорой помощи»: одну отдали николаевским военным, остальные четыре — продали.

Фурман отметил, что машина, которая приехала в Петропавловскую Борщаговку, была продана последней — в 2024 году.

«Условия продажи были таковы, что они должны были удалить все наши логотипы «Мед-Престиж». Они не имеют права ездить с моей торговой маркой. И представляться владелицей она тоже не имеет права», — сообщил Фурман.

Женщина, представившаяся владелицей частной клиники «Мед-престиж», — 49-летняя Валентина Молодая. Согласно странице в Instagram, она работает в клинике пластической и эстетической хирургии «Молода-я».

Кроме того, по данным YouControl, Молода является основательницей и руководителем ОО «Международная ассоциация врачей-инъекционистов в области эстетической медицины», Святошинской районной в городе Киеве федерации дзюдо и единоборств, ООО «Медицинский центр геронтологии, реконструктивной, пластической и эстетической хирургии, экстренной медицины «Прайм»», а также учредителем и представителем ОО «Всеукраинский альянс граждан социально-патриотических проектов и национального развития «Плечо к плечу»».

Ранее у женщины было индивидуальное предпринимательство с основным видом деятельности «оказание прочих индивидуальных услуг», которое она закрыла в 2014 году.

В 2020 году в отношении Молодой было зарегистрировано уголовное производство по части 1 статьи 125 УК Украины — умышленное причинение легких телесных повреждений. По данным МВД, она также находилась в розыске по этому делу. В июне 2026 года женщину освободили от ответственности в связи с истечением срока давности.

Кроме того, в 2020 году у Молодой был долг в размере более 112 000 грн перед АО «ДЕЛЬТА БАНК». Согласно реестру судебных решений, она также садилась за руль в нетрезвом состоянии, совершила ДТП в Схиднице, а впоследствии — скрылась с места аварии. 12 июня 2022 года в отеле на Львовщине Молодая якобы ругалась матом в адрес сотрудников и «приставала» к ним. Таким образом, как считает следствие, женщина нарушила общественный покой и порядок граждан.

По словам командующего НГУ Александра Пивненко, дом в Петропавловской Борщаговке — это пункт временной дислокации подразделения, куда доставляют мобилизованных через ТЦК.

Он рассказал, что там военные оформляют документы, проходят проверки, а затем их отправляют в учебные центры. В здании находились 18 военнослужащих.

По словам Пивненко, четырёх мужчин, находившихся в СЗЧ, нашли и задержали подразделения Нацгвардии, после чего доставили в этот пункт. Сейчас они находятся в медицинском центре НГУ. Информацию об их состоянии обещают обнародовать после обследования.

Об этом начальник управления превентивной деятельности ГУНП в Киевской области Борис Бреус рассказал журналистке «Следствия.Инфо».