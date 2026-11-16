В Староконстантинове задержали 44-летнего наркоторговца с оружием

В Староконстантинове Хмельницкой области правоохранители задержали 44-летнего мужчину, подозреваемого в сбыте наркотиков.

В ходе четырех обысков у него изъяли амфетамин, PVP, каннабис, электронные весы, упаковочные материалы и черновые записи.

Кроме наркотиков, полицейские обнаружили стартовый пистолет, который мужчина кустарным образом переделал в боевой.

Фигуранту объявили подозрения в незаконном обращении с оружием и сбыте наркотиков. Суд избрал ему меру пресечения — содержание под стражей. В случае доказательства вины мужчине грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Источник: Полиция Хмельницкой области



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