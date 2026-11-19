В супермаркетах по-прежнему действуют ограничения на продажу ряда основных продуктов. Покупатели не могут приобрести более шести единиц или килограммов отдельных товаров на одного человека.

Ограничения установлены на масло, уксус, макароны, сахар, соль и крупы.

Такие ограничения в сетях распространяются как на покупки в обычных магазинах, так и на заказы через интернет.

В частности, покупателям разрешено приобретать не более шести единиц или килограммов указанных товаров, поэтому закупить их в большом количестве за одну покупку не получится.

Об этом пишет Telegraf.

Напомним, российские оккупационные войска нанесли серию целенаправленных ударов по украинским предприятиям пищевой и масложировой промышленности. В частности, 16 ноября захватчики в очередной раз атаковали завод по производству подсолнечного масла «Олейна» в Днепре, что стало уже как минимум третьим попаданием в это предприятие с начала 2026 года.

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