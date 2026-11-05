В Тернополе вооруженный мужчина запер управляющую магазина в кабинете и открыл стрельбу

5 ноября в Тернополе вооруженный мужчина запер руководительницу магазина в служебном кабинете. После этого из помещения раздались два выстрела. На месте происшествия правоохранители проводят спецоперацию по задержанию мужчины. Полиция призывает граждан не приближаться к месту инцидента и держаться от него подальше.

Информация об инциденте поступила в полицию сегодня, 5 ноября, около 11:00. По предварительным данным, неизвестный мужчина запер руководительницу торгового заведения в служебном помещении.

Впоследствии из кабинета раздались два выстрела. На данный момент правоохранители не сообщают, есть ли пострадавшие и в каком состоянии находится женщина.

На месте происшествия работают полицейские и профильные службы. Правоохранители принимают неотложные меры для задержания вооруженного мужчины и обеспечения безопасности людей.

Полиция призывает граждан не приближаться к месту проведения спецоперации и выполнять указания правоохранителей.

Обстоятельства инцидента и мотивы мужчины устанавливаются.

Об этом сообщается со ссылкой на полицию Тернопольской области.

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