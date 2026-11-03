В Тернополе мошенник представился полицейским и выманил у пенсионерки более 30 тысяч гривен

В Тернополе 82-летняя женщина стала жертвой телефонного мошенничества: неизвестный мужчина, представившийся полицейским, сообщил, что её сын якобы оказался в полиции из-за драки. Под предлогом помощи родственнику мошенник убедил пенсионерку перечислить ему 30 449 гривен.

С заявлением о мошенничестве в Тернопольское районное управление полиции обратилась местная жительница 1944 года рождения.

По данным правоохранителей, неизвестный мужчина позвонил женщине и представился сотрудником полиции. Он рассказал, что её сын якобы оказался в полицейском участке из-за драки.

Собеседник заверил пенсионерку, что для избежания наказания сыну нужно срочно перечислить деньги.

Поверив незнакомцу и переживая за родственника, женщина выполнила его указания и самостоятельно перечислила на указанный банковский счет 30 449 гривен.

После получения денег мошенник прекратил общение с потерпевшей. Связь с незнакомцем прервалась, и только тогда женщина осознала, что стала жертвой аферы.

После этого пенсионерка обратилась за помощью в полицию. Правоохранители устанавливают обстоятельства мошенничества.

Ранее в Закарпатье двух участников преступной группировки, которая вымогала у предпринимателей и местных жителей миллионы гривен и долларов за вымышленные долги и возможность вести бизнес, приговорили к длительному лишению свободы. Соорганизатор получил 8 лет и 6 месяцев лишения свободы, а один из исполнителей — 7 лет и 6 месяцев.

Ранее в Ивано-Франковской области разоблачили троих молодых жителей Коломыйского района, которые, по данным следствия, похитили почти 645 тысяч гривен с банковских счетов 16 украинцев. Среди подозреваемых — несовершеннолетний, а среди потерпевших — трое военнослужащих.

Ранее следователи Шевченковского управления полиции Киева совместно с киберполицией завершили досудебное расследование и направили в суд обвинительный акт в отношении киевлянина, который обманул волонтера — бывшего военнослужащего.

Напомним, в Киеве мошенники выманивали деньги за аренду несуществующих квартир.

Злоумышленники отправляют SMS, выдавая себя за представителей «Укрпочты», и просят оплатить 30 грн таможенного сбора за посылку. Переход по указанной в сообщении ссылке грозит кражей личной информации и данных банковских карт.

Во Львовской области правоохранители разоблачили мошеннический колл-центр, сотрудники которого, по версии следствия, обманывали граждан Украины и других стран через платформы для знакомств и мессенджеры.

Читай нас в