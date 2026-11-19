В Тернополе исполнительный комитет городского совета определил место для возведения памятника мирным жителям, погибшим в результате российской вооруженной агрессии. Памятник планируется установить у входа в парк Национального возрождения со стороны проспекта Злуки — в зеленой зоне рядом с центральной аллеей и недалеко от Свято-Троицкого духовного центра ПЦУ (напротив памятника жертвам Чернобыльской трагедии).

Согласно решению исполкома, рабочая группа должна провести общественное обсуждение целесообразности размещения мемориала на этом участке. После учета предложений жителей проект будет вынесен на рассмотрение сессии городского совета, а впоследствии будет объявлен конкурс на разработку концепции будущего монумента.

С предложением создать мемориальное пространство выступили семьи жителей Тернополя, погибших во время массированного ракетного удара РФ по городу 19 ноября 2025 года. Тогда две российские ракеты попали в жилые многоэтажки на улицах 15 Апреля и Василия Стуса, в результате чего погибли 38 человек, в том числе восемь детей, а ещё трое жителей числятся пропавшими без вести.

Источник: Тернопольский городской совет.

В ночь на 19 ноября 2025 года российские войска совершили комбинированное нападение на город Тернополь, в частности поразив многоэтажный жилой дом.

Число жертв российского обстрела Тернополя 19 ноября возросло до 38 человек. Были обнаружены ещё два погибших, которых ранее считали пропавшими без вести.

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