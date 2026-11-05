В трёх районах Киева ввели экстренные отключения электроэнергии

В Киеве по распоряжению НЭК «Укрэнерго» сегодня, 5 ноября, были введены экстренные отключения электроэнергии в части трех районов столицы.

Аварийные ограничения электроснабжения ввели в следующих районах:

Святошинском;

Шевченковском;

Подольском.

В ДТЭК подчеркнули, что во время экстренных отключений графики почасовых отключений не действуют.

Энергетики продолжают работать над стабилизацией ситуации и обещают оперативно сообщать обо всех изменениях в работе энергосистемы.

«Энергетики работают без перерывов и сна, когда не звучит тревога, чтобы стабилизировать ситуацию», — отметили в компании.

Напомним, энергетическая инфраструктура Украины подверглась масштабным российским ударам, из-за чего в ряде регионов и Киеве сохраняется сложная ситуация с электроснабжением.

Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

В Украине экстренные отключения света могут вводиться и отменяться по несколько раз в час. Причина — постоянные российские атаки на энергетическую инфраструктуру, из-за которых ситуация в энергосистеме быстро меняется. В ДТЭК объяснили, почему энергетикам приходится так часто корректировать ограничения.

В некоторых областях Украины 5 ноября в течение суток будут применяться меры по ограничению потребления электроэнергии из-за последствий массированных российских атак на объекты энергетики.

Украинские атомные электростанции снизили мощность генерации из-за масштабных и систематических атак РФ на энергетическую инфраструктуру. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

4 ноября по распоряжению «Укрэнерго» в столице и Киевской области вновь ввели аварийные отключения электроэнергии. Графики почасовых отключений пока не действуют.

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