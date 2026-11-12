В трёх районах Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии из-за ударов РФ

В Фастовском, Белоцерковском и Обуховском районах Киевской области введены аварийные отключения электроэнергии в результате вражеской атаки на энергообъекты.

«Из-за атаки на энергообъекты в Киевской области зафиксированы отключения в Фастовском, Белоцерковском и Обуховском районах, здесь графики не действуют. В остальной части области продолжают действовать стабилизационные графики», — сообщили в компании «ДТЭК Киевские региональные электросети».

В настоящее время энергетики уже работают над ликвидацией последствий обстрела и восстановлением электроснабжения, призывая потребителей с электричеством максимально экономно использовать электроприборы для поддержания баланса в системе.

Источник: «ДТЭК Киевские региональные электросети».

Британская телерадиокомпания BBC опубликовала репортаж с одной из теплоэлектростанций ДТЭК, которая подверглась прямому удару российской баллистической ракеты. На кадрах видны масштабные разрушения и поврежденное оборудование, которое энергетики пытаются восстановить. Съемочная группа работала в условиях постоянной угрозы новых обстрелов.

Потребители жалуются на то, что даже после включения света он довольно быстро отключается. Даже если речь не идет об отключении по графику, аварийном или экстренном отключении. Энергетик ДТЭК объяснил причину.

В течение октября энергетики ДТЭК восстановили электроснабжение для более чем 6,7 млн семей в Киеве, Киевской, Одесской, Днепропетровской и Донецкой областях, которые остались без света из-за российских обстрелов.

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